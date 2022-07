Autarquia Municipal de Transporte Coletivo começa a operar em Rondonópolis

Entrou em funcionamento nesta sexta-feira (01), ainda que transitoriamente, a autarquia municipal de transporte coletivo em Rondonópolis. Todos os novos ônibus são equipados com ares-condicionados e sistema de auto esterilização.

De acordo com a secretária de Governo, Ione Rodrigues Santos, o objetivo da autarquia e ofertar um transporte digno e de qualidade a toda a população, com novo modelo de transporte. Ela afirmou ainda que esse é um período transitório, juntamente com a atual empresa. “Nesse momento estamos transitoriamente, algumas linhas já serão imediatamente implantadas e outras devem ser implantadas” afirmou.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, foi realizado todo um estudo para implantação de novas rotas e ainda de rotas exclusivas e que devem iniciar nos próximos dias, tudo para melhorar o deslocamento do trabalhador.