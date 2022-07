Bebel Gilberto pisa na bandeira do Brasil em show e é criticada nas redes

Bebel Gilberto está sendo amplamente criticada nas redes sociais após ter pisado na bandeira do Brasil durante um show realizado na última terça-feira (19) na Califórnia, Estados Unidos.

Na gravação, é possível ver a cantora pegando a bandeira de alguém da plateia e desfilando com o item hasteado em um mastro. Minutos depois, ela joga a bandeira no chão e começa a sambar e pisotear em cima do tecido.

“Desculpe fazer isso. Mas… Vocês acham que eu estou orgulhosa de ser brasileira ou não?”, pergunta ela em inglês. Bebel, então, começa a cantar Bananeira e encerra o assunto.

A atitude da artista vem gerando muitas críticas nas redes sociais desde então.

Neste sábado (23), Bebel usou seu perfil no Instagram para se desculpar e afirmou que seu ato tinha sido “impensado”.

“Amo o Brasil e tenho certeza de que em breve os radicais do ódio serão varridos para o lixo da história. Aos brasileiros de bem que (…) se sentiram ofendidos com o meu ato impensado, minhas sinceras desculpas”, disse.

Assista ao vídeo: