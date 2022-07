Bebês gêmeos morrem após fogão cair sobre eles

Dois bebês de apenas um ano de idade foram encontrados mortos, na cozinha da casa onde viviam, no bairro Sônia, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de quinta-feira (7).

A perícia da Polícia Civil informou que a possível causa da morte dos gêmeos Yan Victor Lemis Santos e Mateus Felipe Lemis Santos foi a queda do fogão de cozinha sobre eles. Eles apresentavam ferimentos na região do tórax, O fogão e uma panela com óleo foram encontrados caídos ao lado dos corpos.

A mãe dos gêmeos, Samara Estefane Santos De Deus, de 20 anos, não estava no local quando o acidente ocorreu. A jovem informou aos militares que ela levou os seus outros dois filhos até a casa de sua mãe, que fica na mesma região, para almoçar e deixou as crianças sozinhas na sua casa.

A mulher retornou cerca de três horas depois e já encontrou os bebês no chão da cozinha, com uma panela de óleo frio sobre eles. Não havia sinais de queimadura. Ela contou que pegou um dos meninos e voltou pra casa da mãe, onde confirmou que a criança já estava sem vida. Mesmo assim, decidiu voltar ao imóvel e deixar o bebê morto ao lado do irmão. Em seguida, foi tomar banho na casa da irmã e, apenas depois disso, se apresentou à polícia.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como abandono de incapaz. O pai da criança disse aos policiais que a mulher corrigia os filhos de forma enérgica, mas sem maus-tratos. Samara foi ouvida na delegacia de Ribeirão das Neves e, em seguida, levada para o presídio feminino de Vespasiano.