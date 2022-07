Boliviana é presa com 36 quilos de cocaína escondida no pneu de caminhonete

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) prendeu, nesta quarta-feira (06), uma boliviana após entrar em território brasileiro com 36 quilos de pasta base de cocaína escondida no pneu de uma caminhonete. A prisão foi realizada em um posto, em Cáceres (MT). A droga está avaliada em mais de R$ 650 mil.

A boliviana conduzia um Toyota Hillux e acessou as terras brasileiras pela BR-070 no sentido San Matias em direção a Cáceres. Porém, ao ser abordada, os agentes de fronteira identificaram sinais de adulteração no veículo.

A suspeita e a caminhonete foram levadas até o Canil do Gefron, onde com o apoio de cães varejadores foi possível identificar 35 tabletes de entorpecente escondido dentro de um dos pneus do veículo.

A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Fronteira de Cáceres, juntamente com o material ilícito apreendido.

Outra Ocorrência

No município de Pontes e Lacerda (444 km de Cuiabá), os agentes de fronteira apreenderam 22 quilos de entorpecente, sendo 21 quilos de pasta base e um quilo de cloridrato de cocaína. A ação foi realizada nas proximidades da comunidade Paeta, no último sábado (02.07).

A equipe de plantão fazia rondas pela estrada de acesso à comunidade, quando encontrou um fardo de cor preta abandonado. Ao verificar a embalagem, os agentes encontraram 23 quilos de tijolos do entorpecente avaliado em R$ 403 mil. A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda.