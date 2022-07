Bolsonarista e “Michellista”, Amália Barros promove encontro em Rondonópolis

Pré-candidata a deputada federal pelo PL, a jornalista Amália Barros promoveu o ‘Encontro com a Mulherada’ em Rondonópolis nesta sexta-feira (29). Bolsonarista e “Michellista”, como se define, trabalha para confirmar seu nome na corrida eleitoral de 2022. Na chamada “chapa da morte”, busca espaço e conta, neste momento, com o apoio de nomes importantes dentro da sigla em nível nacional, como o próprio presidente e primeira-dama da República, e de Estado, como o senador líder do partido em Mato Grosso Wellington Fagundes (PL).

Amália é moradora de Campo Novo dos Parecis. Além de jornalista, é autora do livro ‘Se Enxerga’, onde conta o processo até a criação de uma Lei que carrega seu nome, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2021, que torna os cegos de um olho – chamados monoculares –, assim como ela, legalmente considerados pessoas com deficiência. Em novembro de 2021, ela fundou um instituto para ajudar monoculares, com o apoio de Michelle Bolsonaro.

Na política, recém chegada. “Decidi entrar na política em janeiro deste ano. Antes disso, se me falassem que um dia me lançaria como pré-candidata, eu jamais aceitaria”, diz. Das pautas, a pré-candidata afirma que foca na inclusão. “Quando a gente fala de inclusão, não é necessariamente sobre minorias. É mais do que isso, é incluir todos. Uma mãe que quer voltar para o mercado de trabalho e não tem creche, jovens que não conseguem emprego, cidades que carecem de infraestrutura… Incluir pessoas é levar oportunidades, dar condições”, argumenta.

CHAPA DA MORTE

Apesar dos apoios, a pré-candidata reconhece que chega para buscar espaço em partido cujos nomes a se confirmarem serão fortes. “Eu acho isso ótimo. Não quero tomar o lugar de ninguém, estou aqui para somar”, afirma. “O que nós precisamos é de pessoas alinhadas com o nosso presidente [Jair Bolsonaro]. Eu vim para o PL única e exclusivamente por ser o partido do presidente”, completa.

PALANQUE ABERTO

Do palanque mato-grossense que se desenha, Amália defende uma composição que viabilize, além das candidaturas à direita no Estado, espaço ao projeto bolsonarista. Prestes a ser fechada, a coligação do PL com o UB e Podemos deverá selar a corrida de Mauro Mendes (UB) à reeleição ao Governo e de Wellington Fagundes (PL) ao Senado. Nada de palanque aberto. “Tudo que for em prol da reeleição de Bolsonaro é favorável. Nossa prioridade é continuar com o presidente e com a primeira-dama mais humana que esse país já teve. No Estado, confesso, eu não palpito nas tomadas de decisão, até por ser nova na política. Estou começando agora e prefiro ficar ouvindo”, diz. “Agora, essa especulação de palanque aberto, não. Acho necessário que a única bandeira seja pelo projeto Bolsonaro. Não vejo um palanque aberto ao Lula nem aos candidatos que defendam a bandeira vermelha. A nossa bandeira é verde e amarela”, finaliza.