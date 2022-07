Brasil confirma mais 11 casos de varíola do macaco em menos de 48h

De acordo com o Ministério da Saúde, neste sábado (2), o número de casos de varíola do macaco no Brasil subiu para 48. Há dois dias, o país totalizava apenas 37 pacientes que fizeram teste e tiveram resultado positivo para a doença.

Em nota, a pasta detalhou que o estado de São Paulo concentra a maioria dos casos confirmados, com 36 no total.

Até o momento, os estados que também acumulam resultados positivos são Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (2), Ceará (1) e Rio de Janeiro (2). O ministério informou que segue acompanhando todos os pacientes.

“A Pasta, por meio da Sala de Situação e CIEVS Nacional, segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes”, disse em nota.

Segundo o Ministério da Saúde, outros 47 casos seguem em investigação nos estados do Rio Grande do Sul (3), Santa Catarina (3), Paraná (3), São Paulo (16), Mato Grosso do Sul (1), Rio de Janeiro (7), Espírito Santo (1), Acre (3), Ceará (5), Rio Grande do Norte (1), Minas Gerais (1), Goiás (1) e Distrito Federal (2).

Vale ressaltar que o Brasil já enfrenta transmissão comunitária da doença, ou seja, o vírus já infectou pessoas que não viajaram nem tiveram contato com quem esteve em países onde há surto da doença, como Espanha e Portugal.