Brasileiros dão mais importância a destinos e acomodações pet friendly do que média global de viajantes, revela pesquisa

A Booking.com realizou uma pesquisa* recentemente que revelou quão importante é, para os brasileiros, que os destinos e acomodações recebam bem seus animais de estimação. Os resultados mostram que um dos fatores que influencia quase metade (46%) dos viajantes do país na escolha por um destino de férias é se o local é pet friendly, um percentual bem acima da média global (31%).

Além disso, um número parecido de brasileiros (43%) disse que, em suas próximas viagens, gostaria de reservar uma acomodação com base neste mesmo critério sobre a recepção dos bichinhos (14 pontos percentuais acima da média global). Outro dado revelado pela pesquisa é que um em cada quatro (26%) brasileiros que têm um bicho de estimação pretende viajar com seus pets pelo menos uma vez esse ano.

Pensando nisso, a Booking.com compartilha alguns destinos domésticos que os viajantes brasileiros mais recomendam para passear com animais de estimação, com base em avaliações pós-estadia na plataforma. Confira!

1) Campos do Jordão, São Paulo

Para quem vai para Campos do Jordão com seu amigo de quatro patas, vale a hospedagem no Surya-Pan Hotel Refúgio, um hotel pet friendly em meio à natureza, com várias atividades que os tutores podem aproveitar junto com seu bicho de estimação. Há ainda uma piscina ao ar livre e acomodações com lareira, ideais para dias mais frios.

2) Santos, São Paulo

Em Santos, é possível encontrar várias opções de acomodações que aceitam pets, por exemplo, os apartamentos do Residencial Estanconfor Santos, que fica localizado a apenas 3 minutos a pé da praia e oferece piscina ao ar livre para os hóspedes. Inclusive, no começo de 2022, a prefeitura da cidade autorizou a circulação de cães em uma área delimitada da praia de Santos.

3) Visconde de Mauá, Rio de Janeiro

No interior do estado do Rio de Janeiro, Visconde de Mauá oferece várias oportunidades para ecoturismo, como cachoeiras e esportes ao ar livre. Para viajar com os pets, uma boa opção de hospedagem é a Pousada Nó da Madeira, que oferece chalés com lindas vistas das montanhas, piscina ao ar livre, sauna e banheira de hidromassagem.

4) Peruíbe, São Paulo

Em Peruíbe, no litoral paulista, fica localizada a casa de hóspedes Sollar dos Gerânios, uma propriedade pet friendly, a 300 metros da praia. O local, que conta com uma decoração colorida e rústica, serve café da manhã vegano diariamente, com produtos artesanais à base de plantas produzidos em sua própria cozinha.

5) Campo Grande, Mato Grosso do Sul

Na capital do Mato Grosso do Sul, uma indicação de acomodação que aceita animais de estimação é o Hotel Concord, que utiliza energia solar e está localizado na região central e próximo a diversas opções de bares e restaurantes. Além disso, o café da manhã é farto, com mais de 40 itens quentes e frios.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.