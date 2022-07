Briga por pastel termina em morte de motorista de aplicativo

O motorista de aplicativo Leonardo Ricardo Ventura, de 30 anos, foi baleado e morto após uma discussão por causa de um pastel em Praia Grande (SP).

A confusão começou com uma brincadeira de ‘mau gosto’, quando o dono do bar encostou a mão no pastel da vítima, que estava no local com amigos. Os dois começaram a discutir até que um deles pegou uma arma e atirou.

Entenda a história