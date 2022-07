Cada um tem segundo sua capacidade

Existem flores de várias espécies rosas, margaridas, girassóis, violetas, etc. Cada uma com sua beleza e tem seu admirador.

Existem vasos de todos os tamanhos: aqueles que suportam 1 litro, outros 2 litros e outros menores de 100, 200 ml de água.

Porque então o ser humano inveja o outro, porque existem brigas por poder e brigas por espaço? Porque ainda não entendemos que Deus dá a cada um segundo suas capacidades, isso é bíblico. Cada um tem aquilo que é capaz de suportar.

Não adianta se o seu vaso suporta apenas 100ml de liquido e você querer a mesma quantidade de liquido que um vaso de 2 litros.

Capacidade não tem a ver com competência, capacidade tem a ver com estrutura. Você pode expandir a sua capacidade através de mais conhecimento, de experiências, etc. aos invés de invejar o outro.

Deus nos dá segundo a capacidade de cada um, ou seja, cada um tem o seu talento, ou mais ou menos, e só é possível multiplica-lo, expandí-lo quando trabalha com o foco em multiplica-lo. Mas quando este foco está para o outro, você se perde.

A questão é que quando não se trabalha internamente essa aceitação da forma como é essa busca pela comparação, por querer ser ou ter o que o outro tem ou é continuará.

Já pensou se a violeta quiser receber a mesma quantidade de água que a rosa recebe? Pobrezinha, ela morrerá. Existem muitas pessoas morrendo por não se contentar com o que pode suportar.

Seguimos assim ressignificando e reverberando luz. Deus abençoe e até a próxima.