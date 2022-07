Câmara afasta por 2 anos vereador que apontou arma para colega no Plenário

O vereador do município de Querência, Neiriberto Martins da Silva Erthal (PSC), teve o pedido de afastamento aprovado pela Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (25). Em março, ele sacou uma arma de fogo e apontou para o colega de Casa, Edmar Batista (PDT), após uma discussão. Segundo a Polícia Militar, que registrou o Boletim de Ocorrência, não houve o disparo e a arma “sumiu” logo após o ocorrido.

Foram oito votos favoráveis e apenas um contrário ao afastamento. Neiriberto ficará fora do cargo pelo período de 24 meses. Edmar também pegou “gancho” por quebra de decoro parlamentar e ficará afastado por 18 meses.

O CASO

Segundo as informações, a sessão da Câmara ainda estava no grande expediente, em que os parlamentares podem fazer comentários. No momento eram lidos projetos de leis relacionados ao aumento no número de cadeiras na Câmara, de nove para 11, e o pagamento de 13º salário e férias para os parlamentares. Descontente com o posicionamento de Edmar sobre a primeira pauta, Neiriberto levantou da cadeira em que estava e aos gritos partiu para cima do colega.

Em seguida, a PM, então, intervém na briga e afasta Neiriberto, que saca a arma de fogo e continuar a fazer ameaças contra o vereador.

Os dois foram encaminhados para a delegacia. O vereador Edmar informou que não tem intenção de representar.

O presidente da Câmara de Querência, vereador Telmo Brito (PDT), classificou o episódio como “lamentável”, mas que ainda estudará as medidas cabíveis.