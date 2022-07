Campos do Jordão (SP) é a cidade escolhida para sediar ações da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil em 2022

Sob a temática “A Magia é real e está dentro de nós”, a programação 2022 dos eventos imersivos no universo Bruxo Brasileiro, batizado de Bàdiu, promovidos pela Escola de Magia e Bruxaria do Brasil (EMB), acaba de ser lançada e confirma a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, como palco pela segunda vez.

Ao todo, quatro eventos serão realizados em outubro, incluindo uma edição especial de Halloween. As imersões ocorrem desde 2015 e já receberam mais de dois mil alunos que são convidados a integrar uma atmosfera totalmente lúdica, podendo interagir diretamente com a história e vivendo plenamente seus dias como um estudante bruxo. Tudo isso em um castelo com mais de 7 mil metros quadrados, totalmente ambientado e preparado para as atividades.

A imersão traz elementos dos livros escritos pela criadora da escola, A Brigada dos Amaldiçoados – que narra eventos ocorridos até o início dos anos 2000 no Bàdiu e Estrelas do Amanhã, próximo lançamento da editora Universo dos Livros.

Para os bruxos de primeira viagem, são duas datas disponíveis: 14 a 17 de outubro e 21 a 24 de outubro. No “Ano 01 da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil”, a experiência coloca o participante imerso nos passos iniciais da vida acadêmica bruxa. Nelas, o aluno vai recitar feitiços, jogar argobol, cuidar de animais mágicos e viver a rotina de uma escola de magia.

Para quem já participou e quer retornar ao universo mágico, durante os dias 21 a 24 de outubro, será realizada a imersão “Ano 02 da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil”, na qual os alunos já graduados nas disciplinas básicas recitam feitiços mais poderosos, preparam antídotos e dão início as aulas noturnas.

As matrículas estão abertas no site oficial da Escola de Magia e Bruxaria. O programa pode ser pago em 10 vezes de R$ 279,00 e inclui hospedagem, kit com capa EMB, apostila, copo mágico refil, medalha, diploma em graduação, carteirinha de estudante e mapa da escola. Menores de 14 anos devem estar acompanhados de um responsável.