Central de Interpretação de Libras atende pessoas surdas por agendamento

A Central de Interpretação de Libras, unidade especializada da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), realiza o atendimento ao público com surdez, por meio de agendamento, exceto quando se tratar de um caso de urgência.

O serviço especializado tem como objetivo auxiliar a comunidade surda na comunicação com pessoas ouvintes por meio da língua Brasileira de sinais (Libras), auxiliados por intérpretes no local e também em atendimentos externos.

As pessoas surdas estrangeiras também são atendidas pela Central de Interpretação de Libras. Nesses casos, os servidores estão capacitados para interpretação de acordo com o idioma de origem do usuário.

O atendimento externo da equipe do CIL ocorre para acompanhamento da pessoa surda em exames; audiência judicial autorizada pelo juiz; entrevista de trabalho; para fazer a matrícula em escola; ser atendido no INSS; em delegacias para registro de boletim de ocorrência; e em outros tipos de serviços público ou particular que exigirem a presença do usuário surdo.

De acordo com o secretário adjunto de Direitos Humanos da Setasc, Kennedy Dias, a CIL a Central atende pessoas surdas de forma presencial e via Web que moram na capital e em Várzea Grande e também as que residem no interior do Estado, mas, nesse caso, somente via WhatsApp com o acompanhamento online. “Para ter acesso ao serviço, a pessoa precisa ser o cadastrada na CIL e solicitar o agendamento sempre que precisar desse apoio especializado”.

A Central atende ainda aqueles que solicitam que seja feita apenas uma ligação para alguns estabelecimentos como hospital para agendar consulta e exame; nesses casos é, também, necessário fazer o cadastro na CIL, para se ter os dados pessoais para poder marcar o atendimento solicitado.

Serviço por agendamento

A Central de Interpretação de Libras localiza-se no fundo do Procon, Avenida General Valle, Bairro Bandeirantes, em Cuiabá. O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 18h. Para ter acesso ao serviço basta agendar o atendimento nos seguintes contatos: (65) 99237-4282, 99241-3833, 98433-0372, 99237-5143 ou 98462-6876.