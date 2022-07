Cerca de 40 famílias de baixa renda recebem casa própria em município de Mato Grosso

Quarenta famílias de baixa renda da cidade de Poconé, em Mato Grosso, receberam nesta semana as chaves da casa própria no Residencial Guatós. No total, o empreendimento, que entrega o Programa Casa Verde e Amarela, conta com 200 moradias, das quais 160 já foram entregues. As últimas 40 casas têm previsão de entrega para agosto deste ano.

O residencial recebeu R$ 8,4 milhões em investimentos e conta com infraestrutura completa de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação, drenagem e transporte público. Além disso, há creche, escolas e posto de saúde e segurança nas proximidades.

As 200 moradias estão divididas em duas etapas, a primeira com 140 moradias e a segunda com 60. As moradias da segunda etapa foram entregues em abril de 2018. Na sequência, a empreiteira responsável pelas obras teve problemas financeiros e a obra ficou paralisada. O residencial chegou a ser invadido até ocorrer a reintegração de posse, no final de 2019, quando houve suplementação de recursos para que a construção pudesse ser retomada. Em novembro de 2020, foram entregues as primeiras 60 moradias da etapa 1.

Novas faixas de renda

O Programa Casa Verde e Amarela já está atuando com as faixas de renda familiar atualizadas. Com a aprovação do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), o limite de renda familiar para o Grupo 2 passou de R$ 4 mil para R$ 4,4 mil e, para o Grupo 3, de R$ 7 mil para R$ 8 mil. Em março deste ano, o Grupo 1 já havia sido reajustado de R$ 2 mil para 2,4 mil.

“Essa redução das taxas de juros e a correção das faixas de renda permitiu que as famílias pudessem pagar uma prestação razoavelmente mais barata, e também, comprar um imóvel um pouco mais caro”, explica o secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo dos Santos.