CGE abre inscrições para capacitações em controle de obras públicas

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) abriu inscrições para três novas capacitações: “Utilização de Drones para Fiscalização de Obras Rodoviárias”, “Utilização da Modelagem de Informação da Construção (BIM) para Projetos de Infraestrutura” e “Boas Práticas para Fiscalização de Obras Públicas”. Os cursos serão realizados nos dias 20, 21 e 22 de julho, respectivamente, das 14h30 à 17h30, no auditório da CGE-MT, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Para efeito de certificação, as inscrições devem ser feitas até o dia 14 de julho pelo endereço eletrônico: http://capacitacoes.controladoria.mt.gov.br, onde também estão disponíveis informações adicionais sobre os treinamentos. As inscrições devem ser feitas em separado para cada dia, pois as certificados serão emitidos por dia de curso.

As capacitações são voltadas a servidores das áreas de engenharia civil e fiscais de contratos de obras do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, bem como a interessados em obter conhecimentos sobre as temáticas.

Os cursos fazem parte do 5º, 6º e 7º ciclos de 2022 do “Programa CGE Orienta – Estado Íntegro e Eficaz” e serão conduzidos pelo auditor André Luiz Costa Ferreira (engenheiro civil).

Mais informações: [email protected] .

20/07/2022: Clique AQUI para se inscrever na capacitação “Utilização de Drones para Fiscalização de Obras Rodoviárias”

21/07/2022: Clique AQUI para se inscrever na capacitação “Utilização da BIM para Projetos de Infraestrutura”

22/07/2022: Clique AQUI para se inscrever na capacitação “Boas Práticas para Fiscalização de Obras Públicas”