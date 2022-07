Ciclista sofre graves ferimentos após se envolver em acidente com carro

Uma ciclista sofreu graves ferimentos ao se envolver em acidente com um carro Astra, na noite desta segunda-feira (25), em Tangará da Serra-MT.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o motorista do Astra seguia na rua 20 e no cruzamento com a avenida Esmael José do Nascimento ele virou à esquerda e por a via estar escura não visualizou a ciclista que foi atingida pelo carro.

O motorista prestou todo o auxílio e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima.

Ela teve um ferimento profundo na cabeça, foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade.