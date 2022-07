Cinco destinos para conhecer no Brasil em agosto

Com o fim da época de festas juninas e também das férias de julho, muitos pensam que a diversão acabou e chegam até mesmo a afirmar que “agosto é o mês do desgosto”. Mas, ao contrário do que muitos pensam, é possível, sim, encontrar diversão nos dias de inverno que se mantêm até o final de setembro. O mês de agosto, inclusive, é um ótimo período para viajar pelo Brasil.

Pensando nisso, compartilhamos 5 destinos para conhecer em agosto no Brasil. Confira!

Gramado e Serra Gaúcha (RS)

Para quem deseja aproveitar os últimos meses de frio, a Serra Gaúcha é o destino perfeito. Em agosto, o destino conta com a temperatura média de 12oC e mínimas que podem ficar abaixo de zero. Além disso, em agosto acontece o famoso Festival de Cinema de Gramado.

Bonito (MS)

A época mais bonita para conhecer Bonito é no mês de agosto, quando as águas estão mais claras e a visibilidade do mergulho está sensacional. Em contrapartida, nesse período as águas da região também estão mais geladas e faz frio no destino.

Caldas Novas (GO)

Tem coisa melhor do que uma oportunidade de se esquentar no inverno? Capital das águas quentes, Caldas Novas conta com piscinas maravilhosas de água termal e é garantia de diversão para toda a família. Indo em agosto, você consegue fugir da movimentação das férias de julho na região.

Lençóis Maranhenses (MA)

Agosto é uma das melhores épocas para conhecer essa região. Afinal, é no período entre julho e setembro que as lagoas ficam cheias e belíssimas. Além disso, indo em agosto você evita a alta temporada das férias de julho, que deixa tudo mais cheio e os preços mais altos.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Agosto é uma excelente época para explorar essa jóia do cerrado. Localizada a 2 horas de Brasília, o destino conta com cachoeiras, trilhas no cerrado, rios e mirantes naturais. É uma ótima oportunidade para se maravilhar com suas paisagens inesquecíveis.