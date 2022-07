Cinco mitos populares sobre o consumo de ovos

Os ovos são um dos alimentos mais saudáveis ​​e ricos em proteínas. No entanto, existem vários mitos pairando sobre sua cabeça! Estamos aqui para quebrar esses mitos sobre os ovos com alguns fatos básicos, para que você possa apreciá-los e colher os benefícios deste alimento altamente nutritivo.

Mito 1: os ovos não devem ser consumidos todos os dias

Há quem diga que os ovos não devem ser consumidos todos os dias, especialmente no verão. No entanto, os ovos são a maneira mais fácil de concluir a ingestão de proteínas necessárias para uma pessoa durante o dia. Além disso, ele nutre a pele e o cabelo, uma vez que possui vitamina B12, B6, colina, folato e vitamina D.

Mito 2: os ovos marrons são mais saudáveis ​​do que os brancos

Na verdade, isso é um grande mito! Não há muita diferença nos benefícios nutricionais. A diferença tem a ver principalmente com o sabor, por causa da raça da galinha – que pode ser mais saboroso para algumas pessoas.

Mito 3: comer gema de ovo pode fazer você ganhar peso

Algumas pessoas acabam retirando as gemas na hora de consumir o ovo, deixando apenas a clara – pensando que as gemas são capazes de fazê-los engordar. No entanto, é importante saber que estão jogando fora a parte mais nutritiva do ovo.

Mito 4: os ovos podem aumentar o nível de colesterol no sangue

Os ovos são uma ótima combinação de proteína e gordura, fazendo com que o colesterol presentes nele não tenha nenhum efeito significativo no nível do sangue. Na verdade, os ovos são ricos em compostos bioativos benéficos e HDL, que é o colesterol bom.

Mito 5: os ovos devem ser lavados para eliminar a salmonella

Muitos acreditam que lavar o ovo por fora pode remover a salmonela, uma bactéria responsável por transmitir doenças. No entanto, o efeito é justamente o contrário. A lavagem permite que essas bactérias se movam de fora da casca para dentro. Então, basicamente, você pode acabar piorando as coisas.