Com escultura de onça-pintada, Petterson Silva representa MT em exposição internacional

O artista rondonopolitano Petterson Silva está somando junto a exposição ‘Jaguar Parade New York’ que é uma exposição de arte internacional.

Ele foi convidado para representar o Estado de Mato Grosso na exposição onde as obras serão leiloadas e 100% da renda será destinada a ONGS que trabalham na conservação da onça-pintada como a SOS Pantanal, PantheraBR e Onçafari.

A exposição Jaguar Parade acontece em duas etapas.

A 1ª aconteceu em São Paulo e na sequência segue para New York. O evento artístico é em prol da conservação da onça-pintada e o seu habitat.

Petterson pintou uma obra exclusivamente para a amostra. A obra foi pintada no Pantanal.

Artistas, idealizadores e patrocinadores estão unidos por uma causa ambiental.

Vários artistas renomados somam com o seleto time de artistas, além de Petterson Silva também participam Eduardo Kobra e Cintia Abravanel.

JAGUAR PARADE

A Jaguar Parade é um movimento artístico com um grande propósito: arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a necessidade urgente de conservar a onça-pintada e seu habitat.

Tudo isso através de uma exposição com dezenas de esculturas de onças customizadas por talentosos artistas e que são exibidas em espaços de grande movimentação. As obras despertam a curiosidade e reflexão do público por onde passam, alcançando milhões de pessoas de uma forma única!

Ao final do período de exposição, as estátuas são leiloadas e 100% da receita líquida serão doados para projetos de conservação da onça-pintada.

A CAUSA

A onça-pintada é o maior felino das Américas e, originalmente, habitava desde os Estados Unidos até a Argentina. Hoje, ela está oficialmente extinta nos Estados Unidos, é muito rara no México, e já praticamente desapareceu da maior parte das regiões nordeste, sudeste e sul do Brasil.

Pelo fato de estar no topo da cadeia alimentar e necessitar de grandes áreas preservadas para sobreviver, as crescentes alterações ambientais como o desmatamento, caça ilegal e poluição são as principais causas da severa diminuição da sua população.

Proteger as onças significa proteger as florestas tropicais, zonas úmidas e outros ecossistemas cruciais para a sobrevivência e bem-estar de inúmeras outras espécies, incluindo os seres humanos.