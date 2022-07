Começou a treinar? Confira 5 erros que você não pode cometer na academia

O cuidado com a saúde e com o corpo nunca esteve tão em alta. Com isso, centenas de pessoas começam com uma rotina saudável de exercícios todos os dias. E quando pensamos na alimentação, sabemos que precisamos comer de tudo, mas com moderação. O que nem todos sabem é que o mesmo se aplica a uma sessão de treino – exagerar ou ir muito além dos limites do seu corpo também pode ser muito prejudicial.

Pensando nisso, compartilho com você 5 erros que devem ser evitados na academia:

Ignorar o aquecimento

Nossos músculos recebem mais sangue após uma rotina de aquecimento. Assim, você aumenta a temperatura central e muscular para evitar lesões. A amplitude de movimento também é aumentada por um conjunto adequado de exercícios de aquecimento.

Ignorar o alongamento após o treino

A mesma coisa acontece quando não alongamos o corpo após um exercício e reduzimos a temperatura do corpo, a pressão arterial e a frequência cardíaca até que voltem ao normal, diminuindo o risco de desmaios e vertigens. Além disso, esse tipo de exercício permite que os músculos relaxem e estiquem.

Treinar em excesso

Se você treinar em excesso, o corpo poderá apresentar alguns efeitos colaterais. Aumento da frequência cardíaca, diminuição do apetite e perda de peso inexplicável são alguns dos efeitos do excesso de treinamento. Além disso, uma sensação de sede excessiva pode atrapalhar sua noite de sono.

Fazer os exercícios de qualquer jeito

Quando você não posiciona o corpo corretamente, pode acabar colocando uma pressão indevida em seus tendões e articulações, o que pode causar danos e dores que diminuirão sua qualidade de vida. Essas lesões podem ser evitadas se você fizer os exercícios com bastante atenção e com a orientação de um profissional especializado.

Não deixar o corpo descansar

Se por um lado é importante manter o corpo em movimento, por outro você precisa saber a importância dos intervalos de descanso para sua recuperação. Com a ajuda de um profissional da Educação Física, saiba qual o momento certo de treinar e quando é necessário deixar o corpo descansar.