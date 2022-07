Comitê é instituído para combater incêndios florestais em Mato Grosso

O Centro Integrado Multiagência de Coordenação Operacional Estadual (CIMAN-MT) foi instituído nesta quarta-feira (27.07), por meio do decreto nº 1440/2022, publicado no Diário Oficial. O CIMAN-MT fica responsável pela prevenção, preparação, responsabilização, monitoramento e resposta rápida aos incêndios florestais no Estado.

O diretor operacional do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT), coronel Aluísio Metelo Júnior, assume o cargo de coordenador geral do comitê, enquanto a comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel Jusciery Rodrigues Marques Costa, assume a coordenação adjunta.

O CIMAN fica instalado no BEA, em Cuiabá. O quartel é equipado com recursos tecnológicos de monitoramento via satélite, capazes de identificar focos de calor e detectar incêndios nos biomas mato-grossenses Pantanal, Cerrado e Amazônia.

O comitê é composto também por representantes da Casa Civil, Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

“A integração faz com que possamos dar uma melhor resposta aos incêndios florestais em Mato Grosso. Vamos analisar toda a estrutura que temos disponíveis e lançar novas operações. Já temos operações em andamento com equipes do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, realizando combate e fiscalização”, pontua o coronel Metelo.

Ainda serão convidados a integrar ao comitê o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Fundação Nacional do Índio, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Agência Brasileira de Inteligência, Sesc Pantanal, Rota do Oeste, Morro da Mesa e outras organizações não governamentais.