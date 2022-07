Como entreter as crianças nas férias?

Não há nada como férias em família para se relacionar com seus filhos e criar memórias que durarão a vida toda. Mas, chegar ao seu destino pode ser uma história totalmente diferente. Às vezes, longas filas no aeroporto, atrasos nos voos ou tráfego nas estradas podem levar até mesmo a criança mais tranquila a um colapso.

No entanto, existem maneiras de compensar alguns problemas que possam surgir ao viajar com as crianças. Para ajudar a começar bem suas próximas férias, confira estas cinco dicas para tornar o tempo de viagem com seus filhos mais fácil, divertido e com menos estresse.

OFEREÇA UM NOVO BRINQUEDO OU JOGO

As crianças adoram brinquedos, especialmente aqueles que são novos para eles. Um jogo, bicho de pelúcia, livro de atividades ou gadget ajudará muito a manter seus pequenos entretidos. Dirija-se à loja mais próxima e compre bugigangas baratas. Em seguida, coloque os itens na bagagem de mão e surpreenda-os quando estiver no avião ou na estrada.

TRAGA LIVROS

De crianças a pré-adolescentes, os livros certamente oferecerão uma fuga. E para a criança do século 21, um e-reader ou tablet oferece “página após página” de material envolvente. Se você preferir que seu filho fique livre de tecnologia durante a viagem, pare em uma livraria e deixe-o escolher alguns livros para levar. Apenas tenha em mente que os livros adicionam volume à sua bagagem de mão, então você deve limitar quantos ela traz.

MANTENHA UM DIÁRIO DE VIAGEM

Se você tem um filho com idade suficiente para escrever, dê a ele um diário e deixe-o registrar os detalhes das férias. Incentive-o a anotar as aventuras da família, momentos engraçados, refeições deliciosas e experiências interessantes. É uma ótima maneira de manter seu filho envolvido e empolgado com a viagem, além de guardar as memórias de férias que todos vocês podem relembrar nos próximos anos.

TIRE FOTOS

Dê uma câmera à sua filha de 10 anos e deixe-a ser criativa. Ela poderá documentar sua experiência, além de virar o jogo e capturar algumas fotos de mamãe e papai nas férias. E com uma câmera digital barata, seu filho pode tirar e excluir conforme necessário. Não quer dar ao seu filho uma câmera real? Pegue um descartável e deixe-os fazer isso. Você pode se surpreender com o que vê através dos olhos deles.

PLANEJE ATIVIDADES AO LONGO DO SEU PERCURSO

As viagens de carro podem ser uma ótima maneira de sair do caminho batido e mostrar às crianças locais únicos. Para evitar o tédio, planeje uma rota que inclui paradas de atividades. Pesquise com antecedência para encontrar um parque divertido onde você possa fazer um piquenique e deixar os pequenos brincarem. Ou procure atrações incomuns à beira da estrada para ajudar a quebrar o tempo.

Com um pouco de planejamento, você pode manter sua ninhada de bom humor enquanto viaja e definir o tom para férias divertidas em família.