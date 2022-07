Como lavar as roupas durante uma viagem de férias?

Seja em viagem para praia, para campo, nacional ou internacional, lavar as roupas durante esse período de descanso é sempre uma questão a ser considerada, principalmente em famílias com crianças ou longas temporadas. Não contar com a estrutura de casa para a atividade pode ser uma dor de cabeça desnecessária nesse momento de lazer.

Pensando nisso, o especialista Angelo Max Donaton destacou algumas dicas para facilitar o processo e não perder um minuto a mais das férias com essa preocupação. Confira!

Separar as peças e ajustar os ciclos

Pode parecer bobeira, mas separar as roupas por cores facilita muito na hora da lavagem, principalmente fora de casa. Biquínis, maiôs e sungas também devem ser separadas, mas, antes de colocar na máquina, é necessário retirar todo o excesso de areia. “Para cada lavagem é necessário ajustar o ciclo. No caso de peças íntimas e roupas de banho, por exemplo, o ciclo de roupas delicadas é o mais indicado”, ressalta Donaton.

Recorrer às lavanderias

Ao contrário do que muitos pensam, o uso de lavanderias já deixou de ser um luxo há tempos. Além da economia de tempo, podendo lavar e secar as roupas no mesmo ciclo, o custo do serviço pode valer a pena. Na Lavô, por exemplo, um ciclo de lavagem custa em média R$14,00.

Prioridade na hora de lavar

Dependendo do clima local, algumas peças podem ser prioridade e outras podem aguentar um pouco até a volta para casa. Casacos e calças, por exemplo, podem ser usados mais vezes e precisam de atenção ao serem lavadas fora de casa, principalmente nos destinos com baixas temperaturas. “Esse cuidado com o clima do local deve-se ao fato de serem peças mais pesadas e de difícil secagem. Uma opção é o uso de lava e seca, mas nesse caso é necessário atenção ao tecido e o tempo de secagem para evitar o encolhimento delas”, destaca o especialista.