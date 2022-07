Cômodo de residência pega fogo e fica destruído no bairro Padre Rodolfo

Um cômodo de uma residência ficou destruído após pegar fogo na noite desta quinta-feira (07), o caso aconteceu no bairro Padre Rodolfo, em Rondonópolis-MT.

Conforme as informações do Sargento Moreira do Corpo de Bombeiros, a equipe foi informada que estaria havendo um incêndio a uma residência e então a guarnição se deslocou de imediato ao local.

Ao chegarem no endereço constatou que uma peça que fica no fundo da casa e era usada para guardar ferramentas estava em chamas.

Os Bombeiros agiram rápido e apagaram o fogo, o morador relatou que pode ter sido um curto-circuito, pois, as chamas iniciaram de uma lâmpada.

Apesar das chamas ter tomado o local, ninguém se feriu.