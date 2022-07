Condutora de moto sofre graves ferimentos e fratura após motorista causar acidente na contramão

Uma motociclista ficou gravemente ferida e com fratura em uma das pernas após um motorista invadir a preferencial e causar o acidente na noite desta segunda-feira (04), na avenida Nilo Torres em Tangará da Serra-MT.

Conforme as informações, parte da avenida estava bloqueada devido uma obra de pavimentação e aconteceu que, o motorista de um veículo Focus seguiu na contramão e em determinado momento, bateu de frente com uma motocicleta que seguia na via.

A motociclista sofreu graves ferimentos e teve ainda uma fratura em uma das pernas.

O motorista não se feriu e permaneceu no local.