Conheça 10 dicas para fazer marketing com vídeos no TikTok

O TikTok se tornou uma das dez plataformas mais utilizadas de redes sociais do planeta, porém ele cresceu tão rápido que muitas empresas ainda não começaram a fazer marketing nele.

Se você faz parte de uma delas, olha só esta dica: é praticamente obrigatório estar no TikTok.

Não há dúvida de que o TikTok tem níveis de engajamento mais elevados do que o Instagram e tempo médio de visualização maior do que o do YouTube. Os usuários passam mais tempo no TikTok do que em quase todas as outras redes sociais, mas o marketing com vídeos do TikTok tem o próprio conjunto de desafios.

Existe uma quantidade infinita de conteúdos para serem vistos, por isso as pessoas não têm medo de pular vários deles em apenas alguns segundos. Assim sendo, como você pode captar a atenção do público e mantê-la durante todo o vídeo? E como transformar espectadores em clientes?

Siga algumas dicas para aperfeiçoar suas habilidades de marketing em vídeos no TikTok.

1. Mantenha o vídeo curto

Boas notícias! Você não precisa produzir um vídeo de 10 minutos para ter um grande engajamento no TikTok. Os vídeos mais bem-sucedidos têm entre 21 segundos e 34 segundos.

No entanto, isso não significa que a criação de vídeos curtos seja fácil. Por mais curto que seja o vídeo, você ainda precisa se conectar ao usuário, oferecer valor (entretenimento, desafio, etc.) e fazer o seu pitch.

É por isso que a próxima dica sugere que …

2. Seja direto

Os usuários têm conteúdo infinito para navegar no TikTok, por isso não vão investir tempo no seu anúncio se não virem imediatamente o valor associado a ele. Você precisa entregar o valor antecipadamente.

Isso não significa lançar o seu produto imediatamente, significa dar ao usuário o que ele quer, para que continue vendo o vídeo. É isso que chamamos “prender” o espectador. Você pode fazer isto:

entregar entretenimento imediatamente (começando o vídeo com um gatinho fofinho); dizer ao usuário o que ele vai receber (“Mind-blowing… assista até o fim!”); oferecer um incentivo (como um cupom de desconto).

3. Seja dinâmico

Imagens e sons estáticos não prendem os usuários nem os mantêm atentos. Movimento, cor, música e emoção proporcionam a recompensa instantânea que os usuários do TikTok procuram.

Felizmente, o TikTok fornece muitos recursos para a criação de conteúdos dentro do próprio app. Mas sabemos que, sendo uma empresa, você quer oferecer qualidade superior e melhorar o engajamento. Vale então adicionar efeitos aos vídeos, utilizando telas verdes, fundos animados e transições.

4. Entretenha o público

Ao contrário de outras redes sociais, como Facebook e WhatsApp, os usuários do TikTok o acessam para serem entretidos — e, muitas vezes, quando têm apenas alguns minutos de pausa no trabalho ou no trânsito.

Isso significa que eles não querem ver uma entrevista com o diretor executivo de uma empresa. Mas talvez queiram ver uma demonstração de um produto ao som de uma música cativante. Abuse de humor, suspense, choque e narrativa nos vídeos para manter os espectadores colados à tela.

5. Use hashtags

Acompanhar as principais tendências é uma das dicas mais importantes para o TikTok, e as hashtags são usadas para categorizar essas tendências. Se você é um dos primeiros a fazer um grande vídeo em uma tendência crescente, o engajamento pode disparar.

Dedique um tempo para pesquisar as tendências em que a sua marca possa potencialmente capitalizar, afinal, nem todas serão compatíveis com a personalidade dela. Escolha cuidadosamente as hashtags e produza o conteúdo relacionado rapidamente.

6. Construa parcerias

Sempre que você faz uma parceria no TikTok, você expande o seu alcance. Vale fazer parcerias com outras marcas do mesmo nicho para aumentar a influência e ganhar novos seguidores. A ligação com influenciadores também pode adicionar autenticidade às promoções.

Um estudo descobriu que uma parceria com criadores pode aumentar as visualizações em quase 200%. E o TikTok facilitou a ligação com criadores de conteúdo e influenciadores pelo Creator Marketplace.

7. Utilize CTAs clicáveis

Essa é outra forma de dar o que o usuário quer rapidamente. Não o faça esperar pelo clímax. Dê a ele a oportunidade de clicar imediatamente, especialmente se o vídeo for curto e eficaz.

Uma call to action, ou chamada para ação (CTA), clicável define claramente o próximo passo na viagem do cliente, oferecendo uma forma de expandir o engajamento com a sua marca. Apenas se certifique de que a página de destino tem o mesmo sentimento e atração que o vídeo.

8. Poste regularmente

Os utilizadores do TikTok assistem a muitos conteúdos (quase 1 hora por dia), por isso podem estar mais dispostos a ver o seu vídeo, mas também serão mais propensos a o esquecer. Se você espera que alguém siga a sua marca, precisa ser consistente.

Publicar frequentemente também ajuda a descobrir o seu nicho no TikTok — ou os usuários que mais se envolvem com os seus vídeos. O algoritmo da rede apresenta automaticamente os vídeos aos usuários mais relevantes. Depois, você pode usar uma análise para conferir se o segmento de seguidores está engajado ou não. Caso contrário, vale tentar uma nova abordagem para chegar a novas pessoas.

9. Utilize legendas

O público do TikTok é global, o que significa que muitos usuários não falam inglês de forma nativa. Outros assistem aos vídeos com o som desligado. Assim, as legendas podem ajudar a chegar a essas pessoas (há milhões delas!) sem esforço ou custo.

Pense nisto como um hack de marketing com vídeos no TikTok.

10. Prepare, analise e ajuste

A sua marca não é uma celebridade, por isso não pode simplesmente “improvisar” quando faz vídeos para o TikTok. A equipe de Marketing deve planejar cada publicação cuidadosamente, e os resultados devem ser analisados usando a própria rede.

Se os seus vídeos não estiverem se saindo bem, tente descobrir o que não está funcionando e faça ajustes. Cerca de 20% da população global estarão no TikTok até o fim de 2022, por isso você não pode culpar a demografia ou a plataforma caso não esteja recebendo os números que quer.

Gaste tempo e dinheiro para fazer as coisas corretamente, porque construir uma onda de seguidores no TikTok pode acabar sendo mais valioso do que no Instagram, no Facebook, no Twitter ou até mesmo no YouTube.

Marketing com vídeos no TikTok leva tempo — e é perfeitamente normal

Se você é novo no TikTok, não terá muitos seguidores no primeiro mês. Pode nem ter muitas visualizações. Mas não faz mal. O TikTok requer um forte investimento criativo tanto de tempo quanto de dinheiro. Encontrar aquela “faísca” criativa que vibra com a sua marca não irá acontecer imediatamente.

A análise e o algoritmo do TikTok ajudam a determinar os próximos passos sempre que você fizer um vídeo, seja ele um sucesso, seja um fracasso. Por isso, continue a tentar, continue a aprender e continue a criar consistentemente. É assim que se faz no TikTok.