Conheça a casa nos EUA inspirada nos contos de fadas

O Dragon’s Knoll, um airbnb localizado nas montanhas Blue Ridge da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, chamou a atenção de usuários do TikTok por parecer ter saído de um conto de fadas e lembrar a casa mágica do filme Hobbit.

O hóspede é recebido por uma porta redonda de madeira com um elaborado desenho de árvore. Mas se engana quem acha que o detalhe é o principal.

Seguindo a mesma linha do conhecido filme, todas as portas e janelas tem formas arredondadas, o que ajuda o hóspede a se sentir na própria casa que aparecia na tela do cinema.

Ainda que a inspiração seja um ambiente rústico, a decoração é sofisticada e rica em detalhes. O quarto principal tem uma vista ampla que pode ser apreciada do conforto da cama queen size.

As imagens divulgadas na internet mostram que todo o ambiente é bem aconchegante, com elementos feitos de pedra natural e uma lareira a gás para afastar o frio que faz nas montanhas.

Além disso, há detalhes que podem ser mais bem observados durante o dia, já que o Dragon’s Knoll possui grandes janelas, que enchem o espaço com muita luz natural.

As taxas de aluguel para se hospedar no local começam em 379 dólares por noite, cerca de R$ 2.000, e o espaço pode acomodar até quatro pessoas.