Continue falando

“Por milhões de anos a humanidade viveu como animais. Então, algo aconteceu que libertou o poder de nossa imaginação: nós aprendemos a falar. E tudo o que precisamos fazer é ter certeza de que continuaremos a falar”.

Stephen Hawking pronunciou a frase acima em uma música da banda Pink Floyd, “Keep Talking” (Continue a Falar), do álbum “The Division Bell”. Hawking, um dos maiores físicos da história humana, precisou de um computador conectado ao seu cérebro para dizê-la por meio de uma voz sintetizada, o que dá ainda mais significado à frase. Mesmo quando já não podia mais falar naturalmente, por conta de uma enfermidade que degenerava seu cérebro, conhecida como síndrome de Lou Gehrigs, ele reconhece que a fala mudou a história humana e nos encoraja a continuar falando.

A linguagem é que, com efeito, permite ao ser humano interagir, conhecer, aprender, socializar. Podemos defini-la como um conjunto complexo de signos convencionais para a comunicação de ideias, pensamentos, sentimentos ou informações. Para cada ocasião e para cada público, uma linguagem diferente é necessária. Você não conversa com seu filho de 3 anos do mesmo modo que conversa com seu cônjuge. Ao identificar o interlocutor, imediatamente você busca transmitir a ele seus pensamentos de modo que ele os possa compreender. A isto, chamo de “escolha de linguagem”.

No Grupo Agora de Comunicação, por exemplo, utilizo diversas linguagens, bastante distintas entre si (algumas ainda estou aprendendo, tá?). Começo com o “Jornal da Manhã”, na Jovem Pan, como locutor; depois, passo a escrever essa editoria diária aqui no AGORAMT; termino apresentando o “Cidade Agora”, da TV Cidade Record. Em várias ocasiões, noticiei o mesmo fato nesses três veículos e, em cada ocasião, com uma linguagem diferente. Se, à tarde, vou ao fórum da comarca a fim de averiguar algum processo judicial ou tenho de participar de uma audiência em juízo, outra será a linguagem ali empregada. Chegando em casa, ainda outra linguagem usarei com a família. Realmente, falo “em línguas”.

Para além da falada, verbalizada, a linguagem pode se dar sem que uma palavra sequer seja pronunciada. É a linguagem não verbal, aquela que as esposas usam tão bem para com seus maridos. Um olhar, e toda reprovação do mundo está dita, não é? – A pergunta foi feita aos maridos, claro. Existe mesmo um “índex” de informações no olhar de uma pessoa, para indicar aprovação, graça, encanto, sofrimento, dor, tristeza, riso. Riso? Sim! Rimos muito com o olhar durante essa pandemia, não é!?

Às vezes, quando opto por uma palavra mais rebuscada aqui no Grupo Agora, sou ajudado por meus colegas, jornalistas por formação e profissão, a buscar sinônimos, para que o texto seja mais bem compreendido pelos leitores. Eu sempre agradeço a eles pela ajuda. Os vícios de linguagem que carrego, especialmente os adquiridos com o estudo do Direito, podem tornar minhas ideias não compreendidas ou, o que é pior, mal compreendidas. Assim, acedo (olha o vício de linguagem aí), digo, concordo com eles e mudo a palavra (como acabei de fazer). Vamos seguir o bom conselho de Hawking e continuar falando. A propósito, a música que citei é magnífica. Vou aproveitar a menção e ouvi-la aqui. Bom final de semana a todos!