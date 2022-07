Convenção do MDB confirma Simone Tebet como candidata à Presidência

O MDB oficializou, nesta quarta-feira (27), a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) à Presidência da República. O nome de Tebet foi referendado na convenção nacional do partido com 262 votos a favor e 9 votos contrários, representando cerca de 97% dos votantes.

De forma virtual, o MDB realizou o evento com direito à plataforma própria de votação. Além dos emedebistas, participaram da convenção os presidentes nacionais do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire, partidos que deverão integrar a coligação.

Buscando espaço pela chamada terceira via, Tebet chega para confrontar diretamente Ciro Gomes, candidato do PDT que mantém o discurso “nem lá, nem cá” ante o cenário polarizado entre os líderes nas pesquisas Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

Tebet ainda segue sem vice na chapa.