Corpo de idoso é encontrado por pescador em rio de Fátima de São Lourenço

O corpo do aposentado Eulavio Pinto de Amorim, 68 anos, popularmente conhecido como ‘Paraguai’ foi encontrado por um pescador, na manhã desta quarta-feira (6) preso em um pedaço de madeira, em um rio localizado na região das Freiras, no Distrito Fátima do São Lourenço, em Juscimeira (MT). O idoso estava desaparecido desde segunda-feira (4).

O corpo foi retirado do local pela equipe do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis (MT). Familiares acreditam que o homem passou mal. Ele estava com a mochila nas costas.

Conforme informações, o corpo de Eulavio estava a cerca de 10 Km de distância do local de onde ele provavelmente caiu e se afogou.

Familiares informaram que o idoso saiu de casa na segunda-feira (4) para pescar e não retornou.

Diante da situação, familiares e amigos iniciaram as buscas pelo idoso.

A moto e equipamentos de pesca do aposentado foram encontradas no local onde ele gostava de pescar. Os Bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas, quando receberam a informação de que um pescador havia encontrado o corpo.

Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil (PC) foram acionadas e vão investigar o caso.