Crianças que participam de programas sociais aprendem bons modos e cultura popular

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) tem trabalhado com temas transversais e com vários eixos temáticos, como forma de aproximar as famílias e desenvolver nas crianças bons comportamentos para que possam viver em sociedade, além de ensinamentos sobre a importância de se preservar a cultura popular.

Cada Unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), trabalha uma temática, que é seguida pelas unidades que integram os polos de abrangência, sendo cada uma responsável pela dinâmica a ser trabalhada, podendo ser em forma de pintura, roda de conversas, brincadeiras, contos, jogos e danças.

No polo de abrangência do bairro Serra Dourada – que faz parte do CRAS do Jardim Glória – a orientadora social, Daiany Freitas, que trabalha com crianças de 6 a 11 anos, resolveu, em uma roda de conversa, destacar a importância de se ter bons modos, respeito aos mais velhos e outros ensinamentos, para que haja um bom relacionamento entre as pessoas.

“São condutas que todo o ser humano deve ter, mas se a criança tiver essa consciência desde cedo, com certeza teremos uma sociedade mais justa e mais humana. Com uma linguagem simples e de fácil entendimento, abordamos diversos temas, e eles aprendem com muita facilidade”, destacou.

A orientadora disse ainda que além dos encontros semanais, ela também faz visitas nas residências das crianças para saber como anda o vínculo familiar. “E essas visitas são importantes e necessárias para que todos sejam acompanhados, e caso haja necessidade de algum outro serviço, por exemplo, consulta médica ou de especialidades, ajudamos também com o encaminhamento”.

O CRAS do bairro Cristo Rei, trabalhou com o tema cultura popular e nesta sexta-feira (29) realizou o dia ‘D’ Integração entre os polos de abrangências dos bairros Engordador, Santa Luzia, Alameda e da própria sede.

Como explica a coordenadora do CRAS Cristo Rei, Lucilene da Silva Amaral, todas as unidades trabalharam a temática cultura popular e o resultado foi a apresentação de um show de dança. “O siriri e o cururu fazem parte da nossa tradição e é importante que as crianças reconheçam e preservem essa cultura, além de que a dança traz muitos benefícios para à saúde física e mental”.

A secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, lembra o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, é uma das atividades desenvolvidas pela pasta e que trabalha com grupos de vulnerabilidades: crianças, adolescentes, idosos e grupos de pais, e que busca complementar o trabalho social com toda a família, para prevenir a ocorrência de situação de risco social.

“Graças a gestão do prefeito Kalil Baracat a população mais carente do Município tem tido esse direito ao convívio assegurado, por meio de várias ações e serviços que visam essa acolhida. Sabemos que muitas famílias precisam ser protegidas, daí a necessidade de fazermos esse acompanhamento diário. Tanto o prefeito Kalil como a primeira-dama a Promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat, são pessoas preocupadas e que trabalham e apoiam diversos projetos sociais”.