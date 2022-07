Crianças vão buscar pipa e encontram cadáver de mulher nua em obra

O corpo de uma jovem de 24 anos foi encontrado por crianças que entraram em uma obra para buscar uma pipa. O caso ocorreu nesta segunda-feira (18), no setor industrial de Sinop, no norte do Estado.

Segundo as informações, os jovens brincavam de pipa e forma em busca do brinquedo na construção. Ao chegaram no local, avistaram o cadáver. A mulher estava nua e tinha sinais de enforcamento.

Polícia Militar, Polícia Civil e Politec foram acionadas. A mulher foi identificada como Thalia Cristina Otília dos Santos, que estava desaparecida desde o último dia 14, quando saiu de casa para se encontrar com uma amiga. Ainda conforme o repassado, a jovem nunca chegou ao destino e não havia mais sido vista.

O caso deverá ser investigado.