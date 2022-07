Datas para inscrições do ProUni e do Fies são divulgadas

O ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou nesta quinta-feira (21) que as inscrições do Programa Universidade para Todos (ProUni) vão estar abertas no site da pasta entre 1º e 4 de agosto e que as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que ofertará 100 mil vagas neste ano, estarão disponíveis de 9 a 12 do mesmo mês. A informação foi dada por Godoy durante uma live com o presidente Jair Bolsonaro.

O ProUni oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.818). Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa (R$ 3.636).