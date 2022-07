Demandas avançam e prefeito delibera novos encaminhamentos para comunidade

O prefeito José Carlos do Pátio acompanha de perto todas as demandas que a comunidade tem trazido até o seu gabinete. Nesta quinta-feira (07), foi a vez dos líderes e alguns moradores dos bairros Pindorama, Jardim Quênia, Carvalho e do Jardim Tropical saberem como estão os serviços e o andamento dos pedidos feitos durante a primeira reunião.

Acompanhado de diversos secretários e também da equipe técnica da Prefeitura, Pátio pontuou caso a caso as demandas levantadas pela comunidade. Dentre as que já estão bem adiantadas está a rede de esgoto nas ruas que ainda não tinham e dentro de 10 dias o serviço deve estar concluído. Também está fase de conclusão a questão de água servida e a construção de algumas bocas de lobo para o escoamento da água pluvial.

Um dos principais pedidos dos moradores da região foi a construção da creche Antonina também segue para ter a obra finalizada e de acordo com a Secretaria Municipal de Educação deverá ser entregue em setembro. Em frente a unidade será construída uma faixa elevada para dar mais segurança entre veículos e pedestres. Já a creche do jardim Ebenezer teve a obra paralisada por conta do distrato com a empresa que estava executando os serviços.

Sobre a expansão da rede de iluminação pública a Secretaria Municipal de Infraestrutura confirmou que já solicitou e aguarda que a Energisa faço o trabalho para depois instalar os postes e luminárias.

Confirmado pela Secretaria de Habitação e Urbanismo José Carlos Pátio leu alguns nomes de proprietários que estão aguardando pelo documento definitivo de seus imóveis e informou que liberou para que o cartório possa dar prosseguimento na oficialização dos títulos.

Uma área de lazer também está confirmada para a região. O projeto arquitetônico e estrutural já está pronto e agora a Secretaria de Esporte e Lazer está levantando a dotação orçamentária para que possa ser feita a licitação da obra.

Lideranças da comunidade agradeceram a atenção que o prefeito e toda a equipe tem dado para esses casos e afirmaram que estão ficando satisfeitos com os trabalhos que estão sendo executados na região.