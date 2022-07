Deolane Bezerra se manifesta após polícia cumprir mandado de busca em sua mansão: ‘Bora pra luta’

Deolane Bezerra apareceu em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (14) logo após a polícia cumprir mandado de busca e apreensão em sua mansão em Alphaville, São Paulo.

A advogada é alvo de uma investigação, assim como outros influenciadores, sobre publicidades feitas para a empresa Betzord, que atua no segmento de apostas esportivas online.

“Gente do céu, acabei de descer do avião e meu celular está estourado. Vou ver tudo que estão falando a meu respeito mais uma vez. É, Brasil, é sobre isso. Ter opinião política, ser verdadeira e trabalhar honestamente muitas vezes gera isso, né? Mas vamos para mais um processo”, disse a criminalista em seus stories, no Instagram.

Por fim, ela ainda ironizou: “Deolane, o que você ganhou depois da fama? Processos. Um bocado, mas vamos para cima, né? Sou brasileira e não desisto nunca. Bora pra luta”.

Mais cedo, a assessoria de imprensa da influenciadora emitiu um comunicado em que manifesta tranquilidade em relação às investigações.