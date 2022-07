Deputado critica “carona” e cita emenda de R$ 350 mil para compra de ônibus em Rondonópolis

Mesmo com um valor de R$ 350 mil no caixa da Prefeitura de Rondonópolis para a compra de um ônibus, destinada em emenda parlamentar do deputado Delegado Claudinei, alunos da equipe de basquete da Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim precisaram pegar “carona” para disputar os Jogos Escolares em Sorriso (615 km de distância).

A competição reúne as principais equipes do estado nos dias 16 a 22 de julho, que garantiram vaga nos jogos escolares regionais. O time de basquete de Rondonópolis conseguiu a vaga por ter se destacado na competição em Campo Verde.

“Desde o dia 08 de março a nossa emenda de R$ 350 mil para adquirir um ônibus para a secretaria de esportes de Rondonópolis, pra atender justamente essas situações, está na conta do município, mas até agora o veículo não foi comprado. Nós fizemos uma parceria com o prefeito Zé Carlos do Pátio, e ele confirmou que entraria com a outra metade, pra comprar um ônibus no valor de R$ 700 mil”, declarou o deputado Claudinei.

Após a negativa do transporte pela secretaria de esportes de Rondonópolis, os alunos de 12 a 14 anos precisaram pegar “carona” com a delegação de Alto Garças para conseguirem chegar em em Sorriso.

Ajuda dos “adversários”

Como Alto Garças se classificou para as finais, a equipe de Rondonópolis, eliminada, teria que ficar até dia 22. Entretanto, a delegação de Guiratinga deu “carona” para a volta. Durante os dias de competição, outras cidades foram solidárias.

Professor e técnico da equipe de Rondonópolis, Evaristo Cadidé Rodrigues, reclama da negativa pelo ônibus pela prefeitura, mas por outro lado agradeceu pelo apoio das demais delegações.

“Enviei um ofício com antecedência, que foi negado pela secretaria de esportes. Corremos atrás e muitas delegações se disponibilizaram a ajudar. Ficamos na dependência dos outros, mas fomos ajudados nas viagens de ida, volta e na locomoção dentro de Sorriso”, explicou o prefessor.