Deputado Romoaldo se envolve em acidente em Rondonópolis; quatro pessoas ficam feridas

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo dois veículos na noite deste sábado (30), na MT-270 a cerca de 6 km da entrada da cidade de Rondonópolis (MT). Entre as vítimas estavam o Deputado Estadual Romoaldo Júnior, um casal e uma criança de aproximadamente 3 anos.

Conforme informações apuradas no local do acidente, no veículo Gol estavam o casal e a criança. Já a caminhonete era conduzida por Romoaldo.

Os dois veículos seguiam sentindo a Rondonópolis quando durante uma tentativa de ultrapassagem ocorreu a colisão.

O motorista do carro Gol ficou preso às ferragens e foi retirado com a ajuda de populares.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou as quatro pessoas em estado consciente para a unidade hospitalar.