Detentos são encontrados mortos dentro de celas na Penitenciária Central

Dois reeducandos de 29 e 35 anos morreram na Penitenciária Central do Estado (PCE), neste sábado (30), em Cuiabá (MT). Eles estavam em alas distintas e foram identificados como Diego Rodrigues dos Santos e Juliano Rodrigo Pereira.

As mortes foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Por meio da direção da Penitenciária Central (PCE), foi informado que um dos homens morreu no raio 4 da unidade de segurança máxima e o outro estava no raio 6. As circunstâncias estão sendo apuradas em inquérito policial.

Equipes da Politec e da Polícia Judiciária Civil foram acionadas pela direção da unidade prisional e estão na PCE adotando os procedimentos legais para apuração e esclarecimentos das mortes.