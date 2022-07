Dez expressões atuais que podem salvar a sua comunicação em inglês

Seja no ambiente de trabalho, em uma viagem ou para mudar de país, falar inglês pode ser necessário em muitas situações. Mas, como nem sempre existe o tempo hábil para se tornar um fluente na língua, algumas dicas podem ajudar em momentos em que você realmente precisa falar. Ninguém precisa saber o vocabulário todo – algo que não sabemos nem mesmo na nossa língua nativa – para se comunicar. Aprendendo algumas expressões, você pode conseguir se sair bem em momentos diversos.

Aliás, aqui vai uma dica de ouro: é fluente aquela pessoa que consegue se comunicar bem, entendendo e fazendo-se entender – e não apenas quem conhece todas as palavras de um outro idioma! Mais do que o ajudar a “se virar”, as expressões servem também para que seu inglês flua melhor e não fique tão engessado. E para que isso seja possível, é importante entender o significado de cada uma delas e em quais situações elas podem ser aplicadas.

Pensando nisso, o professor Marcelo Soares, da IP School, compartilha algumas expressões importantes e que podem te salvar em viagens e reuniões. Confira!

1 – IT’S NOT MY CUP OF TEA

Expressão muito utilizada para dizer que você não gosta de algo.

Tradução – Não é meu tipo / Isso não é pra mim

2 – IT’S UP TO YOU

Expressão utilizada para dizer que a decisão é da outra pessoa, não sua (pode ser uma gentileza ou um comando).

Tradução – Você quem sabe / Você decide

3 – I HAVE NO CLUE

Expressão utilizada para expressar falta de conhecimento.

Tradução – Não tenho ideia / Não faço a menor ideia

4 – COULD YOU SAY THAT AGAIN?

Expressão utilizada quando não se entendeu algo e precisa que a pessoa repita.

Tradução – Você poderia dizer novamente?

5 – AS FAR AS I KNOW

Expressão utilizada para informar algo baseado no seu conhecimento, seja ele limitado ou não.

Tradução – Até aonde eu sei

6 – I’VE NEVER HEARD OF

Expressão utilizada para expressar falta de conhecimento.

Tradução – Nunca ouvi falar

7 – IT’S A RIP OFF

Expressão utilizada para expressar quando algo é caro demais ou que não vale o preço cobrado.

Tradução – Isso é um roubo / Esse preço é exorbitante

8 – LET’S AGREE TO DISAGREE

Expressão utilizada para encerrar uma discussão quando duas pessoas têm pontos de vistas diferentes e não mudarão de opinião.

Tradução – Vamos concordar que discordamos / Vamos dar um fim nessa discussão

9 – IT’S YOUR TURN

Expressão utilizada para dizer que é a vez da outra pessoa tomar uma decisão ou fazer algo.

Tradução – É a sua vez

10 – LET’S KEEP IN TOUCH

Expressão utilizada para dizer que você manterá contato com essa pessoa.

Tradução – Vamos manter contato / Vamos nos falando