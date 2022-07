Dia Nacional do Bombeiro | Comando Regional realiza formatura simbólica com ato de promoção

Uma formatura simbólica em comemoração ao ‘Dia Nacional do Bombeiro Militar’ aconteceu nesta sexta-feira (1), em Rondonópolis (MT). Durante o evento também ocorreu um ato de promoção dos praças e oficiais.

De acordo com o Tenente Coronel Fabrício a ideia é mostrar para a sociedade e para a população de Rondonópolis o trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelo 3° Batalhão, Comando Regional e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

“Um trabalho desenvolvido na proteção de vidas, patrimônios, meio ambiente, sempre se colocando no lugar do próximo tentando realizar com o máximo de eficiência e qualidade os serviços para a população que tanto merece, tanto almeja do Corpo de Bombeiros” ressalta Tenente Coronel Fabrício.

O Tenente Coronel reforça ainda que a promoção é mais que merecida.

“Então hoje fizemos também a promoção dos nossos praças e oficiais, uma promoção mais que merecida. Esses valorosos Bombeiros Militares que ao longo do tempo vêm contribuindo, somando esforços para a gente prestar um serviço de qualidade para nossa população ” finaliza Fabrício.