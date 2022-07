Dupla João Neto & Frederico substitui Simone & Simaria na 48ª Exposul

O presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis Lucindo Zamboni Junior, anunciou nesta sexta-feira (29), uma mudança na grade de shows da 48ª Exposul, a dupla João Neto & Frederico será uma das atrações do sábado (13), último dia de exposição, no lugar da dupla Simone e Simaria.

Segundo Zamboni, a organização da Exposul agiu rápido para garantir o show especial para quem prestigiar o encerramento da feira. “João Neto & Frederico é uma dupla do nível que a Exposul merece, e farão um show muito animado no sábado e logo em seguida o público ficará com a dupla Hugo & Guilherme que encerrarão a festa, com certeza será uma noite especial e já com gostinho de quero mais para 2023”, finalizou.

O cancelamento do show de Simone e Simaria partiu da própria dupla, por conta de questões pessoais que as irmãs vêm enfrentando.

VENDA DE PASSAPORTES – No quarto lote de vendas, o passaporte está no valor de R$ 200, com ingresso individual a R$140,00 e meia entrada a R$ 70,00, e com pagamento facilitado via PIX, no débito ou podendo ser parcelado em até três vezes.

A programação de shows da Exposul tem na quarta-feira (10) Maiara & Maraísa, na quinta-feira (11) Henrique & Juliano, já sexta-feira (12) é a vez de Eduardo Costa, e para fechar no sábado (13) a atração dupla com João Neto & Frederico e Hugo & Guilherme.

A DUPLA – Os irmãos João Neto & Frederico receberam a influência musical do pai, Gil Neto Nunes Filho, e do avô, onde foi a base da dupla revelação. Os irmãos de Goiás acompanhavam o pai em suas apresentações por Goiânia.

O amor pela música sempre falou mais alto, porém, a pedido do pai, tiveram que primeiro fazer uma faculdade em suas formações: João Neto em Veterinária e Frederico em Agronomia. Na fase universitária, conciliavam os estudos com os shows, e só depois de formados, se dedicaram inteiramente à carreira da dupla, o seu primeiro CD, intitulado Esperando Por Um Sonho, lançado pela dupla em Goiânia, em 1998. Depois veio o segundo álbum, intitulado Se Não For Por Amor, em 2004, dessa vez com lançamento a nível nacional.

O álbum Modão – Ao Vivo, lançado em 2006, foi o precursor do grande sucesso Acústico Ao Vivo, CD e DVD lançado em 2007 pela EMI, que revelou a dupla para todo o país, inclusive o estado de Goiás. O trabalho João Neto & Frederico – Ao Vivo, lançado em 2008, foi um marco na carreira dos músicos.

No ano seguinte, a canção da dupla “Detonou” fez parte da trilha sonora da novela “Paraíso”, da Rede Globo. Em 2009, lançaram pela Som Livre o álbum Vale a Pena Sonhar. Neste trabalho, que contou com 23 músicas, introduziram novos ritmos ao sertanejo, como o arrocha “Não Vou Mais Chorar” e a canção “À Sua Vista”. Outros destaques foram “Revelação” composição de Gusttavo Lima e “Sai Pra Lá”, entraram para trilha sonora da novela da Rede Globo “Paraíso”. Em 2012, apostando em um repertório mais dançante, lançaram o álbum Ao Vivo em Palmas pela Som Livre, gravado na capital tocantinense. O disco consagrou as músicas “Tô Morando Sozinho”, “Tá Combinado” e “Lê Lê Lê”, tendo as duas últimas figurando entre as cinco mais executadas do país. A canção “Lê Lê Lê” fez parte da trilha sonora da novela Cheias de Charme, da Rede Globo. Com essa música, a dupla conseguiu alavancar sua carreira, fazendo shows em diversas cidades no Brasil e no mundo, contando agora com 22 shows por mês.

Em 2014, lançaram dois singles, “Chamam Isso de Traição”, que traz a participação da dupla Bruno & Marrone, e “Última Dose” que traz a participação do cantor Cristiano Araújo. Ambos os singles pertencem ao álbum Ao Vivo em Vitória.