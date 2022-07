“É Flamengo contra Bangu”, diz Bolsonaro sobre derrotar Lula nas urnas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, concedeu uma entrevista a jornalistas da Jovem Pan, Record TV e CNN no último domingo (17). Em dado momento, enquanto defendia a implementação de mecanismos para, segundo ele, garantir a lisura do processo eleitoral, o chefe do Planalto defendeu o processo democrático, com direito ao perdedor ligando para cumprimentar o vencedor.

Até aí tudo normal. Eis que um repórter o questiona se ele, Bolsonaro, ligaria para o ex-presidente Lula numa eventual vitória do petista nas urnas. A resposta: “é Flamengo contra Bangu”.

Abaixo o vídeo. As imagens são do canal Poder 360.