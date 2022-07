Elon Musk vs Twitter: primeira audiência do processo é marcada

Foi marcada a primeira audiência entre a rede social Twitter e Elon Musk, em um processo gerado após o bilionário tentar cancelar a compra da rede social. Nesta sexta-feira (15), a chanceler Kathaleen McCormick, do Tribunal de Chancelaria de Delaware, nos EUA, determinou que o encontro acontecerá na próxima terça-feira (19).

A audiência será realizada na cidade de Wilmington, terá duração de 90 minutos e acontecerá ao meio-dia (horário de Brasília). Na ocasião, a juíza norte-americana deverá ouvir os argumentos do Twitter sobre o processo aberto pela empresa contra Musk.

Na terça-feira (12), o Twitter oficializou um processo contra Musk para que o CEO da Tesla “cumpra com suas obrigações” de negociação. A compra da rede social foi avaliada em US$ 44 bilhões.

“Espetáculo público”

O processo cita que Musk montou um “espetáculo público” sobre a aquisição, porém depois mudou de ideia quando percebeu que o acordo “não atende mais a seus interesses pessoais”. O principal motivo do cancelamento seria a própria montadora Tesla, que viu suas ações caírem após a divulgação do negócio em uma reação negativa do mercado.

O processo da rede social aponta que Musk usou alegações que “carecem de qualquer mérito” quando acusou a própria de não informar dados reais sobre a quantidade de bots e contas falsas na plataforma. O Twitter teria fornecido tais informações em junho.