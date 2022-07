Em Cuiabá, Zé do Pátio sai em defesa de Lula e diz que petista vai ganhar eleição “na capital do agro”

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), disse que o ex-presidente Lula vai dar uma “piaba” em Jair Bolsonaro no município. A fala foi concedida em entrevista na capital do Estado.

Zé, articulador do palanque à esquerda em Mato Grosso, voltou a dizer que o petista derrotará o atual presidente da República com votação expressiva “na capital do agro”. “Na capital do agronegócio, Lula vai ganhar e vai ganhar bonito”, afirmou. “Em Rondonópolis, vamos dar uma piaba [surra] em qualquer outro candidato”.

Nas pesquisas, destacou a imprensa cuiabana, a vantagem de Lula em nível nacional não se reflete em Mato Grosso. Na “terra do agro”, como citou Pátio, a vantagem de Bolsonaro permanece em quase 15% percentuais.