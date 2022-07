Em jogo movimentado, São Paulo e Fluminense empatam de 2 a 2

O São Paulo recebeu o Fluminense na tarde deste domingo (17), pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo bastante movimentado, as equipes empataram em 2 a 2 com gols de Luciano e Patrick, para os donos da casa, e André e Manoel para os visitantes.

Com o resultado, o São Paulo chega a oitava posição, com 24 pontos conquistados. Já o Fluminense fica em quarto, com 28 pontos.

Próximos jogos

Agora, o Tricolor Paulista se prepara para enfrentar o Internacional, na próxima quarta-feira (20), às 20h30 (de Brasília). Já o time carioca visita o Goiás também na quarta-feira (20), mas às 19h (de Brasília).

O jogo começou bastante movimentado, mas com o Fluminense criando mais oportunidades, principalmente com Cano, que invadiu a área do Tricolor Paulista e teve chances de abrir o placar. Apesar disso, foi André que marcou o primeiro gol da partida. O atleta do Flu fez linda tabela com Ganso e chutou rasteiro, sem chances para Jandrei.

Aos 33’, foi a vez do São Paulo empatar o jogo. Luciano, de cabeça, mandou para o fundo das redes de Fábio. Depois, Patrick, aos 41’, recebeu de Talles e, de carrinho, virou o jogo para o São Paulo.

Substituições

Após o gol, o técnico Rogério Ceni viveu momentos de preocupação. Jandrei caiu no gramado após receber uma joelhada de Léo e precisou ser substituído por Thiago Couto. No mesmo momento, o treinador tirou o jovem Patryck e optou pela experiência de Welington para dar mais segurança ao jogo. Ainda no primeiro tempo, Léo deixou o campo chorando e Luizão precisou entrar no lugar, obrigando Rogério Ceni a realizar três mudanças nos primeiros 45 minutos.

Segunda etapa jogada

O São Paulo começou os minutos finais criando mais oportunidades. Aos 8’, tanto Luciano, quanto Patrick, já haviam tido ótimas oportunidades de ampliar o placar, mas pararam nas defesas de Fábio. Aos 17’, Cano recebeu cruzamento dentro da área e, livre, teve a chance de empatar, mas a bola passou. Na sequência, Manoel, de cabeça, deixou tudo igual no Morumbi e colocou números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 2 Fluminense

Local: Estádio do Morumbi – São Paulo – Brasil

Data/Hora: domingo (17/7), às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público e renda: 47.141 / R$ 2.331.675,00

Cartões amarelos: Diego Costa, Luciano, Patrick, Calleri (São Paulo); André, Caio Paulista (Fluminense)

Gols: André aos 24’/1T (Fluminense); Luciano aos 33’/1T (São Paulo); Patrick aos 41’/1T (São Paulo); Manoel aos 19’/2T (Fluminense)

SÃO PAULO: Jandrei (Thiago Couto); Rafinha, Diego, Léo (Luizão) e Patryck (Welington); Igor Gomes, Pablo Maia, Talles e Patrick; Luciano (Calleri) e Eder (Igor Vinícius). Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Luccas Claro (Felipe Melo), Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Nathan) e Ganso (Willian); Matheus Martins (Nonato), Cano e Arias (Alexandre Jesus). Técnico: Fernando Diniz.