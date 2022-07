Empresário de Cristiano Ronaldo negocia volta do jogador ao futebol português

Quem vai ficar com Cristiano Ronaldo? Nas últimas semanas, o atacante português é o grande nome do mercado de transferências. O camisa 7 pediu para deixar o Manchester United e ainda não conseguiu encontrar um possível destino para esta temporada.

Após ser recusado por clubes como Bayern, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo pode voltar ao clube onde foi formado. Segundo o ‘The Athletic’, o empresário do jogador, Jorge Mendes, teria aberto conversas para o retorno de CR7 ao Sporting, de Portugal.

Ainda de acordo com o jornal inglês, o Sporting, no entanto, teria dificuldades de encaixar Cristiano Ronaldo em seu orçamento por conta do alto salário, e isso poderia ser um fator negativo para o retorno do português ao Estádio José Alvalade.

Rubén Amorim, técnico do Sporting, também não seria tão favorável assim ao retorno de Cristiano Ronaldo ao clube, de acordo com a publicação do ‘The Athletic’, por conta da mudança de dinâmica do vestiário da equipe.