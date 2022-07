Enel promove neste sábado renegociação de dívida da conta de luz

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica, realizará ação de renegociação e parcelamento de dívidas em São Paulo e na Região Metropolitana. A ação acontecerá das 9h às 16h, neste sábado (16).

O consumidor poderá renegociar as dívidas em sete lojas físicas da empresa. Não é preciso reservar horário, já que o atendimento será realizado por ordem de chegada, mas se o cidadão preferir fazer a reserva, ela deverá ser feita no site da Enel. Confira os locais:

São Paulo, capital:

• Santo Amaro (Rua Barão do Rio Branco, 425)

• Freguesia do Ó (Avenida Santa Marina, 2523/2525)

Grande ABC:

• Rio Grande da Serra (Rua José Maria Figueiredo, 130 A – Vila Figueiredo)

Região Metropolitana

• Barueri (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 604 – Vila São João)

• Itapecerica da Serra (Rua Felipe Calieira, 50ª – Jd. Tereza Maria)

• Juquitiba (Rua Vereador João Aquino Soares, 180 – Centro)

• Pirapora do Bom Jesus (Rua José Bonifácio, 64 – Centro)

A renegociação também poderá ser realizada online pelos canais de atendimento da empresa, por telefone (0800 72 72 120) e pelo aplicativo da Enel.

“Essa é uma ótima oportunidade para os clientes quitarem seus débitos e ficarem em dia com a concessionária. Para as contas em atraso acima de 61 dias, os consumidores poderão parcelar a fatura de energia em até 12 vezes, (entrada + 11 parcelas com juros de 1% ao mês)”, afirma André Oswaldo dos Santos, diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo.

Essa opção é válida apenas para clientes que não possuem outro plano de negociação ativo. “Os clientes que já são cadastrados com o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (baixa renda) com contas vencidas também têm a opção de parcelar a fatura de energia em até 36 vezes, com pagamento de 10% de entrada, sem cobrança de encargos e juros”, explica o executivo.

A inadimplência no pagamento de serviços básicos, como água e luz, bateu recorde em março deste ano. Segundo a Serasa, o percentual foi de 23,2%, o maior índice para o mês dos últimos quatro anos. O número representa um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019.