Engavetamento entre carretas e carros pequenos deixa uma pessoa morta e cinco feridas na BR-364

Um engavetamento envolvendo duas carretas e cinco carros de passeio acabou com uma pessoa morta nesta quinta-feira (14) no km335 da BR-364, em Campo Verde-MT. O tráfego no local está totalmente interditado nos dois sentidos.

De acordo com a Rota do Oeste, a equipe e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por volta das 10h35. Equipes de resgate da Rota do Oeste, Corpo de Bombeiros e Samu ainda estão no local.

Cinco pessoas foram encaminhadas à unidade de saúde. Uma carreta carregada com fardos de açúcar tombou após a colisão com automóveis e parte da carga derramou na rodovia. Equipes de Conserva da Rota do Oeste já estão acionadas para a limpeza.