Escola Melchiades realiza colônia de férias e abre oportunidade para crianças da comunidade

A direção da Escola Municipal Melchiades Figueiredo Miranda, localizada no bairro Pedra 90, em parceria com as Secretarias Municipal de Esportes, Educação e Cultura, realizam um projeto-piloto de “Colônia de Férias” para alunos da unidade, bem como abre as portas da unidade para a participação de crianças das comunidades circunvizinhas.

Conforme a diretora Renata Gomes Pereira, por ser um projeto-piloto, as atividades serão realizadas em dois dias (19 e 20/07), das 07h30 às 12h.

Segundo ela as atividades se iniciam com um aquecimento físico ao som de músicas infantis. Logo após, as crianças participam de um divertido café da manhã regado a guloseimas, algodão-doce, sucos, picolés, etc. Lembrando que nesta terça-feira as crianças de 7 e 8 anos de idade, abriram o projeto “1ª Férias Legal da Escola”.

Em seguida teve início as atividades lúdicas e gincanas de entretenimento com jogos e brincadeiras na quadra de esportes, em uma forma de resgate de brincadeiras praticadas antigamente como: queimadas, pega-pega, etc., e onde as crianças se divertiram a valer, encerrando ao meio dia com um delicioso almoço.

SEGUNDO DIA

Nesta quarta-feira (20), a escola vai focar as atividades, direcionadas às crianças de “pré e primeira fase” (5 e 6 anos de idade) com o “Cine Vip”, onde a criançada participará de uma sessão de cinema e logo após irão se divertir na gincana na quadra poliesportiva, realizando brincadeiras e jogos divertidos.

Ainda conforme a diretora, a escola está a disposição em tempo integral durante os 200 dias letivos do ano e esse projeto-piloto, está abrindo a escola para a participação de outras crianças da comunidade de até 8 anos de idade, que não estudam na unidade.

OUTRAS PARCERIAS

A Escola Melchiades, já realiza uma parceria com as comunidades, do seu entorno, abrindo suas portas para as crianças das comunidades às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 20h30 oportunizando aulas de capoeira tanto para os alunos da escola, como para as comunidades em geral, em razão de uma parceria com as Associações de Moradores dos bairros circunvizinhos.

Às segundas e terças-feiras, no período da manhã e a tarde, a escola também mantém outra parceria, desta feita com a Semed, onde realiza o “Projeto Arte e Educação” aberto a comunidade, onde as crianças têm aulas de pintura, desenho e teatro.

No primeiro dia de atividades da colônia de férias, os registros apontam que mais de 250 crianças participaram das festividades da escola, o que por si só, já configura o sucesso do projeto.

Pelo que se apurou e por tudo isso, é muito provável que a partir do próximo ano esse projeto de “Colônia de Férias”, seja ampliado e se estenda a todas as unidades escolares da rede municipal, nos períodos de férias escolares.