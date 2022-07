Escritório do Deputado Estadual Thiago Silva é arrombado em Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) foi surpreendido, nesta manhã de sábado (2), ao receber a notícia do arrombamento no escritório, localizado na região central de Rondonópolis, por marginais durante a madrugada. O local, que é utilizado para os assessores do parlamentar exercerem as suas atividades e no atendimento ao público, foi todo revirado.

Como as eleições se aproximam, o deputado não descarta que o ato criminoso tenha cunho eleitoral. “Não é de hoje que estamos sofrendo essas perseguições políticas. Eles abriram todas as gavetas, mexeram em todos os documentos, espalharam papéis por todos os lados, roubaram três computadores e pastas referente ao trabalho parlamentar.

O Deputado relata que quebraram o portão da frente e adentraram o local. Logo, os bandidos tentaram arrombar a porta de fundos do escritório, com a ferramenta pé de cabra, mas não conseguiram. Com isso, utilizaram a mesma na janela próxima à porta e entraram por ela. Assim, reviraram todo o escritório, roubando três notebooks e pastas com documentos.

“Esperamos que a justiça seja feita e sejam identificados os culpados deste ato criminoso”, posiciona o deputado.

Thiago Silva já realizou contatos junto com as Polícias Civil e Militar e pedirá a intervenção da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), já que esse ato não é o primeiro que ocorre em Rondonópolis.

Ele explica que há uma semana atrás, uma vereadora do município, também enfrentou uma situação semelhante à dele – o que comprova ainda mais que há um possível envolvimento político por trás desses crimes.