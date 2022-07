Estado de São Paulo investiga mais 30 casos de hepatite misteriosa em adolescentes

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo investiga 32 casos de hepatite aguda de causas desconhecidas em adolescentes com menos de 17 anos. O balanço foi divulgado pela pasta nesta segunda-feira (4).

Em nota, a secretaria informou que os casos foram identificados nos seguintes municípios: São Paulo, Barretos, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Cesário Lange, Diadema, Embu Guaçu, Hortolândia, Indaiatuba, Itapevi, Itápolis, Itatiba, Orindiúva, Peruíbe, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Sorocaba e Terra Roxa.

Apesar do acompanhamento e investigação, a secretaria ainda aguarda a conclusão dos exames diagnósticos, e por esse motivo é precipitada a confirmação da doença no estado, “uma vez que somente a conclusão diagnóstica poderá determinar a doença”.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença atinge pacientes com menos de 17 anos, que apresentam sintomas semelhantes aos da doença hepática — como icterícia, diarreia, vômitos e dores abdominais —, porém sem a presença do vírus.

O Ministério da Saúde afirmou que os casos de hepatite aguda são atualizados pela pasta por meio de informes quinzenais.

De acordo com o último boletim, divulgado em 30 de junho, o ministério investiga dez mortes suspeitas da doença nos estados de São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Maranhão e Rio de Janeiro.